Die Klimaprotestgruppe "Letzte Generation" will bei der Europawahl 2024 kandidieren. Dies kündigte die Sprecherin Carla Hinrichs am Mittwoch an. Ihren Widerstand habe sie auf die Straßen, in den Alltag und in Gerichtssäle gebracht, schreibt die Gruppe. Jetzt gelte es, das EU-Parlament aufzumischen.