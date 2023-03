Ziviler Ungehorsam Diskussion um mögliche Beobachtung der "Letzten Generation" durch Verfassungsschutz

Mit zivilem Ungehorsam versuchen die Mitglieder der "Letzten Generation", die Politik zum Umsteuern in der Klimapolitik zu bewegen, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Dafür haben sie sich in Museen an Gemälde geklebt oder auch auf Straßen. Der Verfassungsschutz will nun offenbar prüfen, ob die Klimabewegung beobachtet werden muss.