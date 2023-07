Über die Vorlage des Gesetzes zur Steigerung der Energieeffizienz wird ebenfalls abgestimmt. Mit dem Entwurf will die Bundesregierung Energieeffizienzziele, den Prämienenergieverbrauch und den Endenergieverbrauch in Deutschland festlegen. Das Ziel sei es dabei Energie zu sparen und mit den EU-Richtlinienvorschlag übereinzustimmen. Auch entscheidet der Bundestag unter anderem über die Aufnahme des Flüssigerdgas-Terminals im Hafen Mukran auf Rügen in das LNG-Beschleunigungsgesetz.