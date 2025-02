FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner als vierter Redner schoss gegen Bundeskanzler Scholz und warf ihm vor, er habe den Anschluss an die Realität der Unternehmen in Deutschland verloren. Die wollten keine Verbote oder neue Subventionen, sondern eine "Reduzierung der Steuerlast" und "Ideologiefreiheit in der Klima- und Energiepolitik". SPD und Grüne machte Lindner für das Erstarken der AfD verantwortlich. "Alles, was die groß macht, kommt von Ihnen", sagte er und nannte konkret "wirtschaftliche Stagnation, Bevormundung, Heizungschaos durch ideologische Klimapolitik und Verweigerung der Begrenzung der Migration".