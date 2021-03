Der Opferbeauftragte wird direkt beim Bundestag angesiedelt. Wer die Aufgabe übernimmt, steht noch nicht fest. Jahns Amtszeit endet im Juni. Er selbst will die neue Stelle nach eigenen Worten nicht. Jetzt müssten Jüngere in die Verantwortung gehen, sagte der 68-Jährige.

Ziel ist es laut Jahn, die Unterlagen dauerhaft zu sichern und der Gesellschaft zur Verfügung zur stellen. Der Bundestag hatte im November 2020 gesetzlich verankert , dass das Archiv am historischen Ort der einstigen Stasi-Zentrale in Berlin sowie an 13 ostdeutschen Standorten in seiner Gesamtheit Teil des nationalen Gedächtnisses wird. Als Haupt-Archivstandorte vorgesehen sind Halle, Leipzig, Erfurt, Rostock und Frankfurt (Oder). Außerdem sollen Außenstellen zur Information, Beratung, Antragstellung und Akteneinsicht in Chemnitz, Dresden, Gera, Magdeburg, Suhl, Cottbus, Neubrandenburg und Schwerin eingerichtet werden.

Der Ratsvorsitzende der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Markus Meckel, sieht in der Auflösung der Behörde auch Chancen. Meckel sagte im "Deutschlandfunk", die Behörde habe zuletzt zu viele Aufgaben und kein klares Konzept gehabt. Viele, die an der Behörde festhalten wollten, sähen in ihr lediglich ein Symbol. Doch die Überführung der Stasi-Akten ins Bundesarchiv bedeute eine neue Struktur und biete die Möglichkeit, den schlechten Zustand der Akten etwa durch eine Digitalisierung zu verbessern. Gleichzeitig könne man andere Aufgaben von der Archivierung trennen. So sollte die Aufarbeitung der SED-Diktatur nicht in einem Archiv erfolgen, sondern in der politischen Bildung, mahnte Meckel.