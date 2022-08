Zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor neuem Hass und Radikalisierung gewarnt. Die Gewalt von damals, "jene Spur rechten Terrors, ist leider immer noch da", sagte er am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung in Rostock laut vorab veröffentlichtem Redetext. Das Risiko sei gerade jetzt hoch, " in einer Zeit, die uns herausfordert wie keines der letzten Jahrzehnte, einer Zeit, die uns viel abverlangt, in der Gewohntes in Frage steht und Einschränkungen drohen".