Am Mittwoch entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) über die Revision im Fall der Leipziger Studentin "Lina E.". Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Dresden Lina E. und drei Männer Ende Mai 2023 wegen Mitgliedschaft in beziehungsweise der Unterstützung einer linksextremen kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen hatte, gingen die Verteidigung und der Generalbundesanwalt gegen das Urteil am Bundesgerichtshof in Revision.