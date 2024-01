Fast jeder dritte Euro aus dem mehrjährigen EU-Etat fließt in die Landwirtschaft. Auf Deutschland entfallen etwa sechs Milliarden Euro pro Jahr. Der Großteil geht als Direktzahlungen an die Landwirte. Deren Höhe bemisst sich auch nach der jüngsten EU-Agrarreform nach der Größe der Höfe und ist kaum an Auflagen geknüpft. Weil in Deutschland die Lebensmittelpreise im EU-Vergleich niedrig sind, brauchen Landwirte direkte Zahlungen, um ihre Einkommen zu sichern. Mehr dazu, was die EU für die Landwirte tut, erfahren Sie in diesem Audio vom Brüssel-Korrespondenten Jakob Mayr: