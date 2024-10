Derzeit übernehmen die Kommunen in bestimmten Grenzen die Kosten für Miete und Heizung von Bürgergeld-Empfängern und ihren Familien; dabei unterstützt sie der Bund.

Vor allem in Großstädten mangelt es aber an bezahlbarem Wohnraum und Sozialwohnungen. Bundesbauministerin Klara Geywitz hatte das Ziel für die Legislaturperiode gesetzt, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Bisher wurde das Ziel in keinem Jahr erreicht.