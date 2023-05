Neben dem Zentrum in der Generalzolldirektion sollen im Zollfahndungsdienst und in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit regionale OK-Ermittlungszentren entstehen. Geplant sei auch der Aufbau eines Innovationszentrums für die technische Einsatz- und Ermittlungsunterstützung für den Zoll. Der Zollfahndungsdienst solle zudem personell gestärkt werden, in welchem Umfang steht allerdings noch nicht fest.

"Wir setzen da an, wo es die Kriminellen am meisten schmerzt, nämlich beim illegal erlangten Vermögen", sagte Lindner. Man wolle sich zudem auf die "großen Fische" konzentrieren. Der Finanzminister war bei der Vorstellung des Konzepts im Park seines Ministeriums von vermummten, stark bewaffneten Beamten begleitet, die bei Einsätzen gegen die Organisierte Kriminalität zum Einsatz kommen.

Die Zollbehörde hatte im Jahr 2021 deutschlandweit in 117 OK-Verfahren ermittelt, wie es auch im Bundeslagebild zu lesen ist. Die meisten davon verzeichnete Nordrhein-Westfalen mit 42. In den mitteldeutschen Ländern gab es im Vergleich nur wenige OK-Verfahren: in Thüringen waren es 9, in Sachsen-Anhalt 12 und in Sachsen 20.