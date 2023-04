Lindner betonte in der "BamS" andere Ansätze zur Bekämpfung von Kinderarmut. Diese sei oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet. Deshalb seien eher "Sprachförderung und Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt entscheidend, um die Chancen der Kinder zu verbessern". Umverteilung stoße "bei der Armutsbekämpfung an Grenzen".