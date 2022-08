Bundesfinanzminister Christian Lindner will mit Entlastungsmaßnahmen in Höhe von weiteren zehn Milliarden Euro gegen die Inflation in Deutschland vorgehen. Der FDP-Politiker rechtfertigte die Pläne als Gebot der Fairness. "Wir sind in einer Situation, wo gehandelt werden muss", sagte er. Den Plänen zufolge sollen etwa der steuerliche Grundfreibetrag und das Kindergeld erhöht werden. Die sogenannte Kalte Progression soll bekämpft werden.