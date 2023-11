Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Entscheidung Lindner trennt sich von Haushaltsstaatssekretär

24. November 2023, 16:25 Uhr

Inmitten einer Haushaltskrise versetzt Finanzminister Christian Lindner seinen Haushaltsstaatssekretär, Werner Gatzer, zum Jahresende in den einstweiligen Ruhestand. Das Ministerium gab diese Entscheidung am Freitag bekannt, ohne Gründe zu nennen. Sein Nachfolger soll demnach Wolf Reuter, der bisherige Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesfinanzministerium, werden. Mit 18 Jahren als Staatssekretär ist Werner Gatzer einer der altgedientesten politischen Beamten in Berlin.