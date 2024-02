Die 28 Linken-Abgeordneten wählten die neue Doppelspitze am Montag bei einer Klausur in Berlin. Die Ergebnisse fielen dabei in zwei Kampfabstimmungen sehr knapp aus. Neben Pellmann und Reichinnek hatten sich auch Clara Bünger sowie der Linken-Bundesgeschäftsführer Ates Gürpinar für den neuen Vorsitz beworben. Gürpinar zog im Laufe des Verfahrens zurück. Bünger unterlag in zwei Wahlgängen sowohl Reichinnek als auch Pellmann mit jeweils 13 zu 14.