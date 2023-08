Hintergrund ist die verfahrene Lage in der Linken. Die Parteispitze liegt mit der Abgeordneten Sahra Wagenknecht und ihren Anhängern seit langem im Streit um den richtigen Kurs. Wagenknecht erwägt die Gründung einer Konkurrenzpartei. Eine Entscheidung will sie bis zum Jahresende treffen. Einige Unterstützer würden dann voraussichtlich mit ihr die Fraktion verlassen, so dass diese die nötige Mindestgröße verlöre.