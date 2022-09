In der Linken-Bundestagsfraktion sorgt vor einer Sitzung am Dienstag ein Antrag mehrerer Abgeordneter für Aufsehen. Der Antragsentwurf für die Fraktionssitzung, der dem MDR vorliegt, wurde von acht Abgeordneten aus der Fraktion gestellt und bezieht sich auf die Rede von Sahra Wagenknecht kürzlich im Bundestag. Diese habe zu "erheblichen politischen Verwerfungen bis hin zu Austritten aus der Partei geführt", heißt es in dem Antragsentwurf. Antragssteller sind unter anderem die sächsische Bundestagsabgeordnete Caren Lay und ihre Thüringer Parteigenossin Martina Renner.