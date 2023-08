Klar ist derzeit nur: Die bisherige Fraktionsspitze aus Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch will nicht mehr kandidieren. Zur Begründung, warum sie nicht mehr antreten will, hatte Mohamed Ali vor allem die Distanzierung der Parteispitze zu Sahra Wagenknecht angegeben. Es falle Mohamed Ali zudem zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten.