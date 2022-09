Pellmann will sie in die Tradition der Hartz-IV-Proteste rücken, sagt er. Nagel hat aber große Zweifel, dass das klappt – und verweist auf die Lage etwa in Dresden, im Erzgebirge und vielen kleineren Orten in Sachsen: "Wenn ich da die Augen aufmache, sehe ich montags überall Corona-Leugner demonstrieren, die Freien Sachsen, also neonazistische Gruppen. Und ich denke, diesen Kampf kann man nicht gewinnen und den sollte man auch gar nicht eingehen."