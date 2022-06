Die Linke kritisiert den russischen Angriffskrieg scharf, steht Waffenlieferungen an die Ukraine aber ablehnend gegenüber. In einem auf dem Erfurter Parteitag am Sonntag beschlossenen Leitantrag heißt es: "Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die leiden, Widerstand leisten oder flüchten müssen."