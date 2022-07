Frage: Herr Droktor Träger, Sie haben den Parteitag der Linken in Erfurt verfolgt, waren am Samstag als Beobachter mit einigen Studierenden auch vor Ort. Wie war ihr Gesamteindruck?

Antwort Herr Dr. Träger: Die Linke ist eine sehr diskussionsfreudige Partei, sie hält sich teilweise auch an Kleinigkeiten auf, wie sprachlichen Formulierungen in Anträgen. Sie zeigt sich auch als junge Partei, was die Delegierten betraf, und ist inhaltlich eine immer noch sehr heterogene Partei. Das zeigt sich einerseits an den unterschiedlichen Positionen zu inhaltlichen Themen und andererseits an der Vielzahl an Bewerberinnen und Bewerbern für den Vorsitz und den Vorstand.

Am Parteitag unterlag das sogenannte „Wagenknecht-Lager“ sowohl mit seinen inhaltlichen Anträgen als auch mit seinen Kandidaten. Prominentestes Beispiel: Sören Pellmann als Kandidat für den Parteivorsitz. Droht der Linken nach dem Parteitag die Spaltung?

Nein, ich glaube nicht, dass die Spaltung droht. Die Linke war schon immer eine sehr heterogene Partei, aus verschiedenen Gründen. Zum einen deckt sie inhaltlich, ideologisch sehr viele verschiedene Strömungen ab. Zum anderen ist sie aufgrund des Ost-West-Gegensatzes auch mit unterschiedlichen politischen Realitäten konfrontiert. Das heißt, in Ostdeutschland sind die Landesverbände im Landtag drin, regieren und stellen in Thüringen sogar den Ministerpräsidenten. In Westdeutschland haben wir eine völlig andere Situation. Da ist die Linke nur noch im hessischen Landtag und in der Bürgerschaft von Hamburg und Bremen präsent. Damit hat man auch eine unterschiedliche Lebenswirklichkeit, in denen die Linken in Ost und West Politik machen müssen, was sich dann beispielsweise hinsichtlich der Frage "Regieren oder Revolution?" widerspiegelt.

Bildrechte: Hendrik Träger Zur Person - Hendrik Träger Politikwissenschaftler Doktor Hendrik Träger forscht und lehrt an der Universität Leipzig. Er beschäftigt sich vor allem mit Parteien und Wahlen in Deutschland. 2012 besuchte Hendrik Träger zum ersten Mal einen Parteitag der Linken, damals in Göttingen. Seine Beobachtungen dort untermauerten den Untertitel, den er für sein Buch über die Partei wählte: "Die Linke: Willensbildung in einer ideologisch zerstrittenen Partei." Ein Titel, der auch heute noch, zehn Jahre später, sehr treffend scheint.

Wie geht die Partei mit diesen verschiedenen Strömungen, um oder wie muss sie auch damit umgehen?