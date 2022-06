"Wir müssen endlich wieder zurück zur Butter- und Brot-Politik." Der Europaparlamentsabgeordnete Schirdewan spricht seinen Leitspruch am Samstagabend in viele Kameras und Mikrofone. Recht hat er. Schließlich sind Butter und Brot so teuer, die politische Ausgangslage der Linken damit so günstig wie nie. Die Rekordinflationswerte könnten der Partei genau die Wahlstimmen bringen, die sie so dringend benötigt.