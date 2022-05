Kampfkandidatur erwartet Pellmann will über Kandidatur zum Linken-Vorsitz entscheiden

Kommt es zur Kampfkandidatur um den Vorsitz bei der Linkspartei?

Schirdewan will neuer Parteichef werden

Pellman: Linke mit neuer Außenpolitik aus der Krise führen

Der Leipziger widerspricht Berichten über dubiose Wahlkampfhilfe

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann aus Leipzig will am Dienstag darüber informieren, ob er die Parteiführung anstrebt. Der 45-Jährige ist Ostbeauftragter der Linken-Bundestagsfraktion. Er hatte zuvor zwar seine Bereitschaft zum Bundesvorsitz erklärt. Am Mittag will er in Berlin eine Erklärung dazu abgeben.

Wissler erwartet Kampfkandidatur

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler stellt sich auf Kampfkandidaturen ein. Das sei durchaus möglich, sagte Wissler im Deutschlandfunk. Sie werde abwarten die Bewerbungen in den nächsten Tagen abwarten und dann Gespräche führen.



Die Linke will beim Parteitag Ende Juni in Erfurt ihre Bundesspitze neu wählen. Wissler hatte sich trotz einer Serie von Wahlniederlagen ihrer Partei dazu entschlossen, selbst noch einmal anzutreten. Dagegen war Ko-Chefin Susanne Hennig-Wellsow zurückgetreten. Da es erneut eine Doppelspitze geben soll, ist in jedem Fall eine weitere Position neben ihr zu besetzen.

Schirdewan tritt um den Vorsitz an

Linkenabgeordneter Martin Schirdewan im Europaparlament Bildrechte: dpa Am Dienstag kündigte der Linken-Europapolitiker Martin Schirdewan seine Kandidatur an. Der Berliner Politikwissenschaftler sieht als zentrale Aufgabe der Linken die Versöhnung der sozialen und ökologischen Frage. Weitere Themen seien Teilhabe am technologischen Fortschritt und eine neue Außen- und Sicherheitspolitik bei den Linken. Schirdewan sprach sich auch für "eine strukturelle Erneuerung" der Partei aus, etwa im Zusammenhang mit Sexismus-Vorwürfen.