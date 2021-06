Co-Parteichefin Wissler lehnt Waffenexporte ab

Das war vergangenen Montag. Seitdem wurde in der Parteizentrale munter geschrieben und telefoniert. So will der Kreisverband Emmendingen offenbar ein Jugendtrauma bearbeiten. Er fordert, dass Kinder künftig nur noch freiwillig an den Bundesjugendspielen teilnehmen sollen. Die Linksjugend Solid will dagegen billigeren Champagner und setzt sich für eine Abschaffung der Schaumweinsteuer ein.

Ans Eingemachte dürfte es bei diesen Wünschen nicht gehen. Dafür gibt es andere Streitpunkte. In der Außen- und Sicherheitspolitik ist Co-Parteichefin Janine Wissler sehr klar:

"Wir wollen Waffenexporte stoppen, wir wollen abrüsten und wir wollen die Entwicklungszusammenarbeit stärken statt Aufrüstung und Militäreinsätze", sagt Wissler vor Beginn des Parteitags.

Beteiligung an UN-Friedensmissionen?

Diese glasklare Ablehnung sieht aber nicht mehr jeder so. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Partei, Matthias Höhn, lehnt die NATO und Kampfeinsätze der Bundeswehr ebenso ab wie seine Partei, fordert aber die Beteiligung Deutschlands an UN-Friedensmissionen.

"Es muss die Möglichkeit geben, wenn wir es für richtig halten und wenn die Situation stimmt, dass wir die Vereinten Nationen in ihren Friedenssicherungsmissionen unterstützen", findet Höhn. "Nicht in jedem Fall, aber ich bin gegen ein kategorisches Nein."

Man könne die Mission jederzeit in Frage stellen, wenn beispielsweise vor Ort die Lage wieder eskaliere, sagt Höhn. Bei einigen Linken kommt er damit nicht weit. Aber für ihn ist es das Angebot, die Linke regierungsfähig zu machen.

Dann müsste sie aber auch aufhören, manche Staaten etwas zu einseitig zu betrachten. So gibt es bei der Linken Kräfte, die bedingungslos zu Russland stehen. Da messe seine Partei mit zweierlei Maß, beklagt Matthias Höhn: "Es muss deutlich sein, und das ist auch meine Erwartungshaltung an meine Partei, dass dort, wo Völkerrecht gebrochen wird, auf der Krim in der Ukraine, aber eben auch in Syrien, dass das deutlich benannt wird." Auch andere Parteien machten den Fehler, zu Einseitigkeiten zu neigen.

Linke fordert Mindestlohn von 13 Euro

Die meisten Tretminen für die Partei liegen auf dem Feld der Sicherheits- und Außenpolitik. In der Sozialpolitik dagegen muss sich die Parteitagsregie weniger auf Streit einstellen. Janine Wissler: "Wir haben in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa." Jeder fünfte Beschäftigte arbeite zu Niedriglohn, das seien acht Millionen Menschen, die zum Teil trotz Vollzeitjob noch aufstocken müssten.