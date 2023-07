Personalmangel in Justiz Experten kritisieren Linnemann: Mehr Urteile an Wochenenden nicht zu rechtfertigen

Nach der Schlägerei in einem Berliner Freibad hat der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann beschleunigte Gerichtsverfahren gefordert. Konkret forderte er einen Richterspruch noch am selben Tag, auch an Wochenenden. In Sachsen sind die Anträge auf Schnellverfahren rückläufig. Die Justiz hält Gerichtsverfahren an Wochenenden für nicht zielführend und macht auf die angespannte Personalsituation aufmerksam.