Digitalminister Karsten Wildberger will Deutschland "digitaler, schneller und unbürokratischer" machen. "Das neue Ministerium wird Motor sein für konkrete, sichtbare Fortschritte bei der Digitalisierung und eine moderne, handlungsfähige Verwaltung", sagte der parteilose Unternehmer am Mittwoch. Ziel sei es, "Deutschland zur treibenden Kraft bei der Digitalisierung in Europa zu machen".

Bislang war das Thema Digitalisierung zusammen mit Verkehr in einem Ressort gebündelt. In der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt es nun ein eigenständiges Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS).

Bildrechte: IMAGO / KCS Presse

Bei seinem Antrittsbesuch in Paris hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine zügige Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gefordert. "Das Mercosur-Abkommen sollte so schnell wie möglich ratifiziert und in Kraft gesetzt werden", sagte Merz am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Trotz bestehender Vorbehalte Frankreichs – vor allem im Bereich Landwirtschaft – zeigte sich Merz zuversichtlich. Es handele sich um "Einzelthemen, die das Ganze nicht in Frage stellen, sondern wofür wir einen gemeinsamen Weg finden können", so der Kanzler.