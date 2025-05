18:18 Uhr | Dobrindt kündigt Zurückweisungen an den Grenzen an

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen angekündigt. Eine gegenteilige Weisung aus dem Jahr 2015 habe er zurückgenommen, sagte Dobrindt am Mittwochnachmittag in Berlin. Ziel sei es, die illegale Migration Schritt für Schritt weiter zurückzudrängen. Die Zahlen seien immer noch zu hoch. "Es geht in dieser Frage um Klarheit, Konsequenz und Kontrolle." Zudem kündigte Dobrindt die Erhöhung der Zahl der Bundespolizisten an der Grenze an. Die Zurückweisung von Asylsuchenden ist juristisch umstritten. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass dies in Abstimmung mit den Nachbarländern geschehen soll.

18:00 Uhr | Bundespolizei bestätigt Dobrindt-Pläne zur Abweisung papierloser Migranten

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat Zurückweisungen von Migranten an Grenzen auch bei Asyl-Gesuchen beschlossen. Das bestätigte der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, im Gespräch mit MDR AKTUELL. Teggatz sagte, für heute Abend sei eine Besprechung von Dobrindt mit den Präsidenten von Bundespolizei und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geplant. Danach solle es einen Erlass geben, wonach an den Grenzen alle Personen ohne Papiere abgewiesen werden sollten – auch diejenigen, die Asyl beantragen wollten.

17:28 Uhr | Vance gratuliert Merz zur Kanzlerwahl

US-Vizepräsident JD Vance hat dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz Glückwünsche von Präsident Donald Trump übermittelt. Bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in der US-Hauptstadt Washington sagte Vance: "Ich möchte natürlich im Namen des Präsidenten unsere Glückwünsche an Kanzler Merz aussprechen." In den kommenden Tagen werde die US-Regierung ein Gespräch mit dem neuen Regierungschef führen. "Wir freuen uns darauf", so Vance.

16:14 Uhr | Digitalminister Wildberger will Deutschland zur digitalen Vorreiternation in Europa machen

Digitalminister Karsten Wildberger will Deutschland "digitaler, schneller und unbürokratischer" machen. "Das neue Ministerium wird Motor sein für konkrete, sichtbare Fortschritte bei der Digitalisierung und eine moderne, handlungsfähige Verwaltung", sagte der parteilose Unternehmer am Mittwoch. Ziel sei es, "Deutschland zur treibenden Kraft bei der Digitalisierung in Europa zu machen".

Bislang war das Thema Digitalisierung zusammen mit Verkehr in einem Ressort gebündelt. In der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt es nun ein eigenständiges Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS).

15:27 Uhr | Merz drängt auf schnelle Ratifizierung des Mercosur-Abkommens

Bildrechte: IMAGO / KCS Presse Bei seinem Antrittsbesuch in Paris hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine zügige Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten gefordert. "Das Mercosur-Abkommen sollte so schnell wie möglich ratifiziert und in Kraft gesetzt werden", sagte Merz am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Trotz bestehender Vorbehalte Frankreichs – vor allem im Bereich Landwirtschaft – zeigte sich Merz zuversichtlich. Es handele sich um "Einzelthemen, die das Ganze nicht in Frage stellen, sondern wofür wir einen gemeinsamen Weg finden können", so der Kanzler.