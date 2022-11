Zuletzt hatte das für Unstimmigkeiten in der Koalition gesorgt. Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel erklärte noch am Mittwoch, es sei wichtig, dass die Gelder aus der Maut nicht ausschließlich in den Straßenneubau gehen. Für den Schienenverkehr und die Wasserstraßen fehle immer noch Geld. Die FDP hatte den Grünen bei der Mautanpassung indes eine Blockade vorgeworfen. Nach der jüngsten Einigung sollen ab 2024 nun auch die Schiene und andere Verkehrsträger von der Maut profitieren.