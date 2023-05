Flüssiggas-Import Entscheidung für LNG-Terminal auf Rügen

Der Bund will ein LNG-Terminal im Hafen von Mukran auf Rügen in der Ostsee bauen lassen. Bei der Regierung in Berlin scheint die Entscheidung für das Projekt gefallen zu sein. Leute vor Ort und Umweltschützer sind dagegen und wollen vor Gericht ziehen.