Sachsen-Anhalt sieht sich nach dem Feuer am Brocken in seiner Lösch-Strategie per Hubschrauber und Unterstützung aus dem EU-Ausland bestätigt. Alle Möglichkeiten seien erfolgreich ausgeschöpft und der verheerende Brand bekämpft worden. Durchaus könne aber abgewogen werden, ob die Lösch-Hilfen aus Südeuropa Verstärkung aus Mitteleuropa benötigen. Innenministerin Tamara Zieschang: "Mein Dank geht daher an alle Beteiligten, insbesondere auch an die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Landespolizei Niedersachsen und die beiden italienischen Flugzeugstaffeln."