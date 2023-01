Die Schwedin besichtigte zusammen mit der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer den Krater des Braunkohletagebaus und hielt dabei ein Schild mit der Aufschrift "Keep it in the ground" (Lasst es im Boden). Für Samstag kündigte Thunberg zudem ihre Teilnahme an der geplanten Kundgebung für den Erhalt von Lützerath an.