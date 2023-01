Braunkohle Räumung von Lützerath begonnen

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Mittwochmorgen mit der Räumung des Dorfes Lützerath begonnen. Die Polizei berichtet von Angriffen gegen Einsatzkräfte und droht mit "Anwendung unmittelbaren Zwangs". Aktivisten wiederum sprechen von Polizeigewalt. Der Energiekonzern RWE will den Rückbau der Siedlung noch am Mittwoch beginnen.