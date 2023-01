Die beiden letzten noch in Lützerath verbliebenen Aktivisten haben ihren selbst gegrabenen unterirdischen Tunnel am Montag verlassen. Das melden die Nachrichtenagenturen dpa und AFP unter Berufung auf ihre Reporter. Der Tunnel befindet sich in der ehemaligen Siedlung, die in den vergangenen Tagen bereits durch einen Großeinsatz der Polizei geräumt worden war. Die beiden Aktivisten hatten tagelang aus Protest in dem Tunnel ausgeharrt.