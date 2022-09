Die Lufthansa streicht am Freitag nahezu ihren kompletten Flugplan. Grund ist ein ganztägiger Streik der Lufthansa-Piloten. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, fallen an den Drehkreuzen Frankfurt und München rund 800 Flüge aus. Die Lufthansa spricht von etwa 130.000 betroffenen Fluggästen.