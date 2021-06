Der CDU-Bundestagskandidat Hans Georg-Maaßen sorgt mit einem Tweet gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für Empörung – auch in der eigenen Partei.



Maaßen hatte die Anfangsbuchstaben von Baerbocks vollständigen Namen, Annalena Charlotte Alma Baerbock, mit dem Kürzel "ACAB" in Verbindung gebracht und am Sonnabend bei Twitter gefragt, ob das Zufall sei. Das Kürzel steht für "All Cops are Bastards", auf Deutsch "Alle Polizisten sind Mistkerle". Die diffamierende Parole wird unter anderem von Zuschauern bei Fußballspielen genutzt, um Polizisten zu provozieren.