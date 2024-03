Maaßen wirft der Behörde rechts- und verfassungswidrige Handlungen vor. Für eine Beobachtung oder Einstufung seiner Person fehlt seiner Meinung nach eine Rechtsgrundlage.

So heißt es in der Klageschrift, die dpa in Teilen vorliegt: "Offenbar stützt das BfV seine Bewertung zunächst darauf, dass ein Rechtsextremist den Kläger/Antragsteller in einem Brief erwähnt habe; eine weitere Person soll Videos des Klägers/Antragstellers auf Facebook geteilt haben ( ... )". Verfassungsschutzrechtlich seien solche Handlungen Dritter aber irrelevant, so die Argumentation.