Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, die Einlassungen von Maaßen seien alles andere als klug gewesen. Man solle sie aber nicht überbewerten. Präsidiumsmitglied Karl-Josef Laumann meinte, Maaßen stehe ganz, ganz weit rechts von der CDU. Seine Worte würden aber ein Parteiausschlussverfahren nicht rechtfertigen.



Anders sieht das der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz. Er sagte am Montag im Rundfunk Berlin-Brandenburg, er würde seiner Partei raten, ein Ausschlussverfahren anzustrengen, da Maaßen immer wieder neu provozieren werde.



SPD und Grüne hatten den CDU-Politiker am Wochenende für die Äußerungen stark kritisiert. Der Deutsche Journalisten-Verband forderte via Twitter "dringend eine Entschuldigung".