Fordert Partei-Ausschluss von Hans-Georg Maaßen: CDU-Vorstandsmitglied Karin Prien. Bildrechte: dpa

Prien sagte am Montag: "Herr Maaßen hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter von den Grundwerten in der CDU entfernt." Seine jüngsten Einlassungen zur Impfung seien völlig inakzeptabel. Bereits am Sonntag hatte Prien getwittert, sie werde in der nächsten Sitzung des Bundesvorstands auf ein Ausschlussverfahren hinwirken, hoffe aber, dass die Parteifreunde in Thüringen bis dahin schon tätig werden.