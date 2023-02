"Manifest für den Frieden" Geplante "Friedenskundgebung" spaltet die Linke

Sahra Wagenknecht sorgt mal wieder für viel Wirbel in ihrer Partei: Nach der Veröffentlichung ihres "Manifestes für den Frieden", soll am Wochenende die große "Friedenskundgebung" in Berlin stattfinden. Verharmlost Wagenknecht die russische Kriegsaggression oder bietet sie eine vielfältige Plattform für Kriegsgegner? Diese Frage wird in der Partei gerade heiß diskutiert.