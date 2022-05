Was ist eigentlich die Fallpauschale? Durch Fallpauschalen wird die Vergütung von medizinischen Behandlungen geregelt. Basis der Vergütung sind nicht Dauer oder Aufwand der Behandlung, sondern es gibt eine festgelegte Vergütung pro Fall. Die Fallpauschalen wurden in Deutschland 2003 flächendeckend eingeführt. Kritiker sehen in ihnen einen Anreiz zur Fließbandmedizin.