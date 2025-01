In Deutschland sind viele kommunale Sportstätten in einem besorgniserregenden Zustand. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) hervor, aus der die Funke-Medien berichten. Demnach sind in 40 Prozent der befragten Kommunen die Anlagen derart baufällig, dass einzelne Sportangebote gar nicht mehr stattfinden können.