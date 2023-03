Zugleich zeigt der Report große Unterschiede. Nach Angaben etwa von Patrick Krug, Sprecher der Barmer in Thüringen, erreichte der Anteil der Covid-19-Kranken in Heimen in der zweiten Pandemie-Welle von Oktober 2020 bis Januar 2021 in Mitteldeutschland seine Spitzenwerte, in Sachsen mit 17,8 Prozent, in Sachsen-Anhalt 9,6 und in Thüringen 15,2 Prozent, bei 8,3 Prozent bundesweit.

Wegen der Kosten wird es auch Tests in Heimen wohl kaum noch geben. Bildrechte: IMAGO / Joerg Boethling "Länder mit einer geringeren Akzeptanz der Corona-Maßnahmen hatten auch höhere Covid-Anteile in der Bevölkerung", zitierte nun die "Rheinische Post" angeblich den Barmer-Report. Allerdings ist der Satz so darin nicht zu finden. Auf MDR-Nachfrage bei einem der Autoren, bei Rolf Müller von der Universität Bremen, sprach dieser eher von einer Korrelation niedriger Impfquoten mit höheren Erkrankungszahlen und letztlich mehr Fällen in Pflegeheimen. Die "Akzeptanz der Corona-Maßnahmen" sei "nicht gemessen" worden.

Nach Angaben von Krug gab es die meisten Todesopfer in Heimen in der ersten und zweiten Covid-19-Welle. So seien im April 2020 von bundesweit 3.970 erfassten Todesfällen 2.415 in Pflegeheimen registriert worden, ein Anteil von 61 Prozent. Im Dezember 2020 habe dieser dann mit 21.677 Covid-19-Toten bei 55 Prozent gelegen und sei erst in der dritten und vierten Welle deutlich unter 50 Prozent gesunken.

Unklarheit über weitere Maskenpflicht

Brysch kritisierte dabei nun auch: "Selbst die letzten politisch festgelegten Corona-Regeln bleiben widersprüchlich." Tatsächlich erscheint auch die letzte verbliebene Schutzmaßnahme zunächst noch unklar – also die verbleibende Maskenpflicht für Besucher von Gesundheitseinrichtungen.

Maskenpflicht beim Arzt: Kann er darauf auch verzichten? Bildrechte: dpa Auf dieser Seite der Bundesregierung heißt es dazu: "Das Hausrecht der betroffenen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen bleibt von dem Beschluss der Bundesregierung unberührt. Die Einrichtungen können nach den Begebenheiten vor Ort entscheiden, welche Schutzmaßnahmen insbesondere für die vulnerablen Gruppen notwendig sind."



Nach Auskunft des Bürgertelefons der Bundesregierung können demnach etwa Arztpraxen auf die Maskenpflicht für Besucher auch verzichten, womit es sich dabei eigentlich gar nicht mehr um eine Pflicht handeln würde. Das Bundesgesundheitsministerium wollte dies auf Anfrage von MDR AKTUELL telefonisch so zunächst nicht bestätigen. Eine Antwort auf eine schriftliche Anfrage stand bis Dienstagabend zunächst allerdings noch aus.

Kein allgemein erhöhtes Infektionsgeschehen