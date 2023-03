Die eigentlich bis zum 7. April gedachten Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflege-Einrichtungen sind damit vorzeitig beendet worden. Das hatten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern erst vor zwei Wochen vereinbart und dies mit einer entspannten Pandemielage begründet.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Bildrechte: dpa Dazu hatte Mitte Februar der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt: "Unterm Strich ist die Infektionslage seit Wochen stabil. Die 7-Tage-Inzidenz stagniert. Die Krankenhäuser können die Corona-Kranken gut versorgen."



Nur beim Besuch medizinischer Einrichtungen "sollten wir weiterhin vorsichtig sein", hieß von dem SPD-Politiker. Deshalb solle noch bis 7. April weiter Maske tragen, wer etwa Patienten oder Heimbewohner besuche oder Arzt-Termine wahrnehme: "Das sollte uns der Schutz vulnerabler Gruppen wert sein."

Die neue Vorgaben folgen den Angaben zufolge auch einem Zeitplan zur Finanzierung etwa des Angebots kostenloser Covid-19-Testungen auch ohne Symptome. Denn dieses ist nun ebenfalls ausgelaufen – mit den bisherigen Regelungen dazu in § 4 Testverordnung, die bundesweit gültig waren.

Kritik von Patientenschützern

Während in Kliniken das Ende der Masken- und Testpflichten für das Personal und die Patienten sowie für Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen meist begrüßt wird, fordern nicht Pflegeheimbetreiber eine Aufhebung der Maskenpflicht auch für Besucher.

Keine Maskenpflicht mehr für Pflegerinnen Bildrechte: dpa Dass diese zunächst weiter gelten soll, bezeichnete auch Ulf Zitterbart vom Hausärzteverband Thüringen bei MDR AKTUELL als "ganz komische Regelung". Wobei für ihn klar ist, dass die Maske in seiner Praxis für infektiöse Menschen erhalten bleibt. Tatsächlich können Krankenhäuser, Heime und Praxen per Hausordnung ja weiter Masken und auch Testpflichten anordnen.



Ähnlich wie Zitterbart äußerte sich dazu auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Dienstag: "Absurd ist, dass Besucher in Pflegeheimen und Kliniken eine Maske tragen müssen, das Personal aber nicht." Auch Ärzte und Pfleger könnten das Coronavirus in Kliniken oder Heime tragen.

Und während nun Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft in Sachsen bei MDR AKTUELL die Aufhebung der Testpflichten befürwortete, sieht Patienteschützer Brysch diesen Punkt für die Pflegeheime ganz anders. Das Wichtigste "ist und bleibt die Sicherheit von alten, pflegebedürftigen und kranken Menschen", sagte er den Funke-Blättern und forderte – wie schon vor Monaten – weiter bundesweit tägliche Covid-Tests für das Personal.

Viele Covid-19-Tote in Pflegeheimen

Brysch hat Grund für seine Forderung: Fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland hatte in einer Pflege-Einrichtung gelebt. Unter anderem das geht aus dem neuen Pflegereport 2022 der Barmer Krankenkasse hervor. Für 2020 und 2021 lag demnach der kumulierte Anteil der Heimbewohner unter den mit Covid-19 gestorbenen Menschen bei rund 45 Prozent.

Wegen der Kosten wird es auch Tests in Heimen wohl kaum noch geben. Bildrechte: IMAGO / Joerg Boethling Zugleich zeigt der Report große Unterschiede. Nach Angaben etwa von Patrick Krug, Sprecher der Barmer in Thüringen, erreichte der Anteil der Covid-19-Kranken in Heimen in der zweiten Pandemie-Welle von Oktober 2020 bis Januar 2021 in Mitteldeutschland seine Spitzenwerte, in Sachsen mit 17,8 Prozent, in Sachsen-Anhalt 9,6 und in Thüringen 15,2 Prozent, bei 8,3 Prozent bundesweit.

"Länder mit einer geringeren Akzeptanz der Corona-Maßnahmen hatten auch höhere Covid-Anteile in der Bevölkerung", zitierte nun die "Rheinische Post" angeblich den Barmer-Report. Allerdings ist der Satz so darin nicht zu finden. Auf MDR-Nachfrage bei einem der Autoren, bei Rolf Müller von der Universität Bremen, sprach dieser eher von einer Korrelation niedriger Impfquoten mit höheren Erkrankungszahlen und letztlich mehr Fällen in Pflegeheimen. Die "Akzeptanz der Corona-Maßnahmen" sei "nicht gemessen" worden.

Nach Angaben von Krug gab es die meisten Todesopfer in Heimen in der ersten und zweiten Covid-19-Welle. So seien im April 2020 von bundesweit 3.970 erfassten Todesfällen 2.415 in Pflegeheimen registriert worden, ein Anteil von 61 Prozent. Im Dezember 2020 habe dieser dann mit 21.677 Covid-19-Toten bei 55 Prozent gelegen und sei erst in der dritten und vierten Welle deutlich unter 50 Prozent gesunken.

Unklarheit über weitere Maskenpflicht

Brysch kritisierte dabei nun auch: "Selbst die letzten politisch festgelegten Corona-Regeln bleiben widersprüchlich." Tatsächlich erscheint auch die letzte verbliebene Schutzmaßnahme zunächst noch unklar – also die verbleibende Maskenpflicht für Besucher von Gesundheitseinrichtungen.

Maskenpflicht beim Arzt: Kann er darauf auch verzichten? Bildrechte: dpa Auf dieser Seite der Bundesregierung heißt es dazu: "Das Hausrecht der betroffenen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen bleibt von dem Beschluss der Bundesregierung unberührt. Die Einrichtungen können nach den Begebenheiten vor Ort entscheiden, welche Schutzmaßnahmen insbesondere für die vulnerablen Gruppen notwendig sind."



Nach Auskunft des Bürgertelefons der Bundesregierung können demnach etwa Arztpraxen auf die Maskenpflicht für Besucher auch verzichten, womit es sich dabei eigentlich gar nicht mehr um eine Pflicht handeln würde. Das Bundesgesundheitsministerium wollte dies auf Anfrage von MDR AKTUELL telefonisch so zunächst nicht bestätigen. Eine Antwort auf eine schriftliche Anfrage stand bis Dienstagabend zunächst allerdings noch aus.

