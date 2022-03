Angesichts der hohen Energiepreise hat die Bundesregierung ein weiteres Maßnahmenpaket angekündigt, um die Bürger zu entlasten. Um die konkrete Ausgestaltung wird derzeit noch zwischen den beteiligten Ressorts gestritten. Deshalb sei auch noch nicht klar, wann genau die Entlastung kommen würden, so ein Regierungssprecher am Montag. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kündigte hingegen an, dass das Paket noch in dieser Woche geschnürt werden soll.