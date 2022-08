13. August Gedenken an den Mauerbau in Berlin vor 61 Jahren

Am Jahrestag des Mauerbaus in der DDR vor 61 Jahren ist in Berlin mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Grenze erinnert worden. An verschiedenen Orten wurden Kränze niedergelegt, etwa an der Gedenkstätte an der Bernauer Straße. An der dortigen zentralen Gedenkveranstaltung nahmen nach Polizeiangaben rund 120 Menschen teil, unter ihnen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey.