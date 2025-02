"Briefwahl ist bequem, in Sachsen sind Ferien und wir sind im Urlaub", schreibt Renate (70) aus Dresden. Matthias (70) aus dem Weimarer Land findet: "Die Briefwahl spart Fahrten zum Wahlbüro und die Ansteckungsgefahr durch Grippeviren im Wahllokal ist da ausgeschlossen." In vielen Kommentaren zur aktuellen Befragung werden immer wieder die folgenden Vorteile genannt, die eine Wahl per Brief bietet: Wähler können in der kalten Jahreszeit und der Erkältungssaison auf einen zusätzlichen Weg verzichten. Zudem können die ihre Stimme abgeben, die am 23. Februar im Winterurlaub sind. Das hält Stefanie (43) aus Nordsachsen für wichtig in diesem Wahlkampf, der anders ist als sonst: "Da die Wahl mitten in unseren Winterferien liegt, bin ich froh, dass viele Briefwahl machen, ehe sie gar nicht wählen." In vielen Kommentaren machen Teilnehmende aus der MDRfragt-Gemeinschaft auch deutlich, dass sie eine zeitigere Stimmabgabe für unproblematisch halten. So wie Janina (41) aus Mittelsachsen: "In der Regel weiß man ja auch schon, wen man wählen will. Da ändern auch vier Wochen Wahlkampf nichts mehr." Der Anteil der Briefwähler ist bei den Bundestagswahlen deutlich angestiegen. 2017 wurde jede vierte Stimme im Brief abgegeben. Bei der letzten Bundestagswahl während der Corona-Pandemie 2021 war es jede zweite Stimme. Zwei von drei Befragten (66 Prozent) sehen in der stärker werdenden Nutzung der Briefwahlmöglichkeit kein Problem.