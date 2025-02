Große Mehrheit findet, mit 16 oder 17 fehle noch die nötige politische Reife.

Wählen ab 21: Selbst bei den Jüngeren wäre jeder und jede Zehnte dafür.

Je nach Wahl unterschiedliches Mindestalter: Das stört sehr viele Befragte.

"Niemand muss wählen. Er sollte aber die Möglichkeit dazu haben, wenn er das will. Mit 16 ist bei manchen Jugendlichen die Reife dafür vorhanden. Bei anderen 25-Jährigen dagegen nicht", schreibt Tanja (46) aus dem Ilm-Kreis. Tom (28) aus dem Vogtlandkreis kommentiert: "Durch den demografischen Wandel haben junge Leute zu wenig Einfluss, obwohl sie die Konsequenzen der Wahl am stärksten spüren." Die Kommentare von Tanja und Tom stehen in der aktuellen Befragung stellvertretend für die Argumente vieler Befürworter eines Wahlrechts ab 16 Jahren: Aus ihrer Sicht können auch schon Jugendliche eine fundierte Wahlentscheidung treffen, die zu ihren Bedürfnissen und Werten passt. Mit dem aktuellen Wahlrecht werde die junge Generation zu wenig gehört, dabei gehe es auch um ihre Zukunft. Doch die Befürworter des Wählens ab 16 sind in der aktuellen Befragung von MDRfragt deutlich in der Minderheit: Gerade einmal jede und jeder Fünfte (20 Prozent) spricht sich dafür aus, das Mindestalter bei Bundestagswahlen zu senken.

Acht von zehn Befragten (79 Prozent) sind dagegen, bei Bundestagswahlen schon 16- oder 17-Jährige wählen zu lassen. Die deutliche Ablehnung findet sich in allen Altersgruppen. Selbst bei den 16- bis 29-Jährigen sind sechs von zehn Befragten (61 Prozent) dagegen, das Mindestalter bei Bundestagswahlen auf 16 abzusenken.

Hinweis Die Stimmungsbilder von MDRfragt sind auch dank der hohen Teilnehmendenzahl aussagekräftig. Dieses Mal sind es fast 23.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Da alle MDRfragt-Mitglieder ihre Meinung einbringen können und sollen, werden keine Zufalls-Stichproben gezogen.



Die Ergebnisse sind damit nicht repräsentativ. Um mögliche Verzerrungen durch die Zusammensetzung der Befragten zu verringern, werden die Befragungsergebnisse nach bewährten wissenschaftlichen Methoden gewichtet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Mehr zur Methodik von MDRfragt am Ende des Artikels.

Und: Selbst Befragte, die bei der Bundestagswahl am 23. Februar noch nicht wählen dürfen, weil sie jünger als 18 Jahre alt sind, sprechen sich dagegen aus. Helene (17) aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beispielsweise findet, bei einer Wahl ab 16 würde das Ergebnis nicht automatisch die Ansichten und Wünsche junger Menschen widerspiegeln: "Viele Jugendliche sympathisieren nur mit Parteien, um dem Elternhaus oder Gleichaltrigen zu 'trotzen'. Die Meinungen sind also eher polarisierend und voreingenommen. Außerdem wird sich zu wenig über die Wahlprogramme informiert."

In den Kommentaren stellen viele der Befragten zwischen 16 und 29 den Bezug zu einer Zeit her, die für sie noch gar nicht so lange her ist.

"Ich hatte mit 16 Jahren noch eine ganz andere Meinung zur Politik, weil ich mich noch nicht so sehr damit befasst hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch vielen anderen so geht." Chris (29) aus Suhl

"Man hat einfach nicht den Weitblick und kopiert meist nur, was die Eltern für gut befinden." Anna Katharina (22) aus Halle/Saale

"Mit 16 hat man leider noch keinen genügenden Eindruck über das Alltagsleben als Erwachsener. Zudem hat man noch nichts für die Gesellschaft geleistet und sollte sie somit auch noch nicht formen dürfen." Anne (27) aus dem Erzgebirgskreis

"In dem Alter ist man noch zu leicht manipulierbar durch den Freundeskreis oder populistische TikTok-Videos." Eileen (27) aus dem Harz

"Leider zeigen die Jugendwahlen, dass es den 16- und 17-Jährigen massiv an politischer Bildung fehlt. Eine Herabsetzung des Wahlalters würde die Demokratie gefährden." Jasmin (25) aus Dresden

"Wie aberwitzig ist das denn? Nur beschränkt geschäftsfähig, kein Auto fahren dürfen, nicht wie Erwachsene strafbar. Aber wählen?" John (29) aus Sachsen

Die Ampelregierung wollte bis zur Bundestagswahl 2025 das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Dafür hätte das Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag geändert werden müssen. CDU und AfD lehnten das Vorhaben ab und damit wäre auch die Zweidrittelmehrheit nicht zustande gekommen. Damit wird bei der Bundestagswahl am 23. Februar weiter erst ab 18 gewählt.

Jugendlichen fehle mit 16 Jahren noch die "Reife" für eine Bundestagswahl, kommentieren in der aktuellen Befragung viele Gegner eines niedrigeren Wahlalters. So schreibt beispielsweise Sandy (40) aus Leipzig: "Mit 16 hat man noch nicht die 'geistige' und emotionale Reife, um politische Entscheidungen zu treffen." Joachim (78) aus dem Burgenlandkreis findet: "Die politische Bildung an unseren Schulen ist, vorsichtig ausgedrückt, weitestgehend zum Vergessen. Dazu muss man sich nur die Kenntnisse der Schüler zum Holocaust anschauen. Nicht anders sieht es zu den Kenntnissen zur Demokratie aus."

"Wer ein Leben lang mit jungen Leuten gearbeitet hat, der weiß, dass man sich eigentlich bis zum 20. Lebensjahr orientiert und manifestiert. Jugend neigt in dieser Phase oft zu kurzsichtigen und impulsiven Entscheidungen", schreibt Erika (73) aus dem Harz. Petra (60) aus dem Harz kommentiert: "Ich halte viele in dem Alter nicht für unabhängig informiert. Sie beziehen ihr Wissen häufig aus Social Media."

Die politische Reife geht langsam auch den Älteren verloren. Sonst hätten wir mehr Konsens in der Gesellschaft und weniger Aggressivität. MDRfragt-Teilnehmer Andreas (70) aus dem Landkreis Leipzig

Auch in öffentlichen Diskussionen über das Wahlalter geht es immer wieder um die Frage, ob Jugendliche schon mit 16 die nötige "politische Reife" haben. "Politische Reife" steht vereinfacht gesagt für das nötige Interesse an Politik und das Wissen über Politik, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der aktuellen Befragung finden acht von zehn Teilnehmenden (79 Prozent) aus der MDRfragt-Gemeinschaft, Menschen unter 18 Jahren hätten noch nicht die politische Reife für eine Bundestagswahl. Das sieht auch Andreas (70) aus dem Landkreis Leipzig so. Er gibt aber zu bedenken: "Die politische Reife fehlt nicht nur der Jugend, die geht langsam auch den Älteren verloren. Sonst hätten wir mehr Konsens in der Gesellschaft und weniger Aggressivität." Henning (24) aus dem Landkreis Gotha fragt wiederum: "Was soll politische Reife sein? Oder kennen Sie Ihren EU-Abgeordneten in Straßburg? Dann haben Sie genug politische Reife?"