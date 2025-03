"Die Themen Infektionsgefahr und Impfung haben die Gesellschaft tief gespalten und polarisiert. Dieser Trend setzt sich fort. Teilweise gingen Risse tief durch Familien und Freundschaften", schreibt Claudia (43) aus Chemnitz. Ähnlich kommentiert Astrid (57) aus Nordsachsen: "Die Spaltung der Gesellschaft ist infolge der verschiedenen Meinungen zu Corona-Maßnahmen noch tiefer geworden." "Durch die teilweise Stigmatisierung der ungeimpften Menschen und den fehlenden Dialog miteinander wurde die Gesellschaft gespalten, was bis heute anhält. Kein richtiger Austausch zur Sache, nur ein Gegeneinander", kritisiert Yvonne (46) aus dem Erzgebirgskreis.



Das Miteinander, ein wertschätzender Umgang mit anderen: Das habe in der Corona-Zeit stark gelitten und davon habe sich unsere Gesellschaft bisher auch noch nicht erholt. Diese Sicht zeigt sich in vielen Kommentaren zur aktuellen Befragung des MDR-eigenen Meinungsbarometers. In der sehen acht von zehn Teilnehmenden (84 Prozent) eine negative Veränderung der Gesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie.

Eine positive Veränderung der Gesellschaft durch die Corona-Zeit registriert kaum jemand (3 Prozent). Henriette (59) aus Dresden begründet ihre Sicht so: "Hustende und schnupfende Menschen können nun leichter darauf hingewiesen werden, dass es weder sinnvoll noch rücksichtsvoll ist, krank zur Arbeit zu gehen oder andere bei einem Besuch anzustecken." In vielen Kommentaren schildern MDRfragt-Teilnehmende ihren Eindruck, Corona habe den Blick auf Krankheiten verändert. Petra (68) aus Magdeburg blickt auf das Miteinander und findet: "Die Corona-Pandemie hat zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme, gegenseitigem Helfen und mehr Blick zum Nachbarn geführt! Aber brauchen wir dazu wirklich immer erst eine 'kleine Katastrophe'?" Aus Sicht von Carina (45) aus Leipzig sind viele in der Pandemie-Zeit als Bürger "mündiger" geworden: "Viele Menschen haben in dieser Zeit gelernt, die mediale Berichterstattung mit kritischer Distanz zu sehen und politische Entscheidungen zu hinterfragen."

Hinweis Die Stimmungsbilder von MDRfragt sind auch dank der hohen Teilnehmendenzahl aussagekräftig. Dieses Mal sind es über 22.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Da alle MDRfragt-Mitglieder ihre Meinung einbringen können und sollen, werden keine Zufalls-Stichproben gezogen.



Die Ergebnisse sind damit nicht repräsentativ. Um mögliche Verzerrungen durch die Zusammensetzung der Befragten zu verringern, werden die Befragungsergebnisse nach bewährten wissenschaftlichen Methoden gewichtet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Mehr zur Methodik von MDRfragt am Ende des Artikels.

In der aktuellen Befragung registrieren sehr viele Teilnehmende negative Veränderungen in der Gesellschaft aufgrund von Corona. Im Vergleich deutlich weniger Befragte sehen einen Einfluss der langen Pandemie-Zeit auf ihr Leben: Jede und jeder zweite Teilnehmende (52 Prozent) gibt an, im eigenen Leben habe sich durch Corona etwas verändert.

Damals war ich ungeschützt dem Corona-Virus ausgeliefert und 7 Wochen krank. Mein Leben hat sich seitdem von 100 auf 20 entschleunigt, um mit meiner Energie zu haushalten. 48-jährige MDRfragt-Teilnehmerin aus Leipzig

Zu diesem Teil der Befragten gehört eine 48-jährige Leipzigerin aus der MDRfragt-Gemeinschaft. Sie muss heute mit den gesundheitlichen Folgen einer Corona-Infektion gleich im März 2020 leben: "Damals war ich ungeschützt dem Corona-Virus ausgeliefert und 7 Wochen krank. Mein Leben hat sich seitdem von 100 auf 20 entschleunigt, damit ich mit meiner Energie haushalten kann. Jetzt bin ich von meiner Kraft ca. bei 60 angekommen. Aber ob ich jemals wieder die 100 vom Energielevel erreichen werde, kann mir niemand sagen. Auch die Ärzte nicht." Daher sollte mehr in die Forschung zu Long-Covid investiert werden, findet sie. Auch Bettina ist seit Corona krank. Die Ursache war bei ihr aber nicht das Virus sondern die Impfung, schreibt die 61-jährige MDRfragt-Teilnehmerin: "Ich habe nach der dritten Corona-Impfung Rheuma bekommen. Dieser mögliche Zusammenhang wurde mittlerweile untersucht und belegt." Bettinas Kommentar steht stellvertretend für einige andere, in denen Befragten über teils schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach Impfungen gegen das Corona-Virus schreiben.

Corona hat bis heute Auswirkungen auf das eigene Verhalten

Kilian (29) aus Leipzig bemerkt einen Einfluß von Corona auf das eigene Leben, wenn es um die eigene Gesundheit geht: "Bestimmte Dinge haben sich aus der Pandemiezeit definitiv erhalten: Häufiges Lüften, Maske im ÖPNV oder anderen öffentlichen Räumen tragen bei Erkältungssymptomen. Nicht trotz Erkrankung zur Arbeit schleppen oder zum Sport gehen. Auf das Befinden von Arbeitskollegen achtet man etwas mehr." Bei knapp der Hälfte der Befragten hat die Corona-Pandemie das eigene Leben nicht nachhaltig verändert. Andreas (70) aus dem Landkreis Leipzig findet: "Es ist wie vorher. Nur rechnet man immer noch in der Erinnerung, war es vor oder während der Pandemie." Aus Sicht von Ute (61) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich nicht viel verändert. Sie achte seitdem aber mehr auf Mitmenschen, die husten und "schniefen": "Die meide ich. Und ich selbst trage eine Maske, wenn ich denn in solcher Situation schon einkaufen gehen muss."

Jakob (22) aus dem Landkreis Gotha hat das Gefühl, ihm wurde in der Corona-Zeit etwas genommen: "Die Pandemie kam in einer Zeit, in der ich gerade erwachsen wurde. Ich war die ganze Zeit in diesem Lockdown gefangen und konnte mich nicht so entfalten wie viele Menschen, die älter sind als ich. Natürlich verstehe ich die Notwendigkeit der Maßnahmen. Dennoch habe ich das Gefühl, es fehlt mir ein Stück meines Lebens." Auch im Leben von Jannis (19) aus dem Landkreis Görlitz hat sich wegen Corona etwas verändert: "Ich musste wegen der Pandemie die 10. Klasse wiederholen, weil ich es im Onlineunterricht nicht verstanden habe."

Natürlich verstehe ich die Notwendigkeit der Maßnahmen. Dennoch habe ich das Gefühl, es fehlt mir ein Stück meines Lebens. MDRfragt-Teilnehmer Jakob (22) aus dem Landkreis Gotha

Jüngere sehen in der aktuellen Befragung deutlich häufiger nachhaltige Auswirkungen von Corona auf ihr Leben als Ältere. Sechs von zehn Befragten zwischen 16 und 29 Jahren geben an, ihr Leben habe sich aufgrund der Pandemie verändert. Bei allen Teilnehmenden über 50 Jahren geben das nur vier von zehn Befragten an.

Der Geschlechtervergleich zeigt ebenfalls deutliche Unterschiede bei den Antworten: Sechs von zehn Frauen (56 Prozent) geben in der aktuellen Befragung an, ihr Leben habe sich aufgrund der Corona-Pandemie verändert. Bei den Männern sehen das fünf von zehn Befragten (47 Prozent) so.



"Ich bin nach wie vor sehr erschöpft vom 'Pandemie Office' mit Kleinkind. Mein Nervenkostüm trägt die Überlast nach wie vor mit. Und da vermag ich nicht einzuschätzen, wie es Familien mit schulpflichtigen Kindern gegangen sein muss", schreibt Katharina (34) aus Chemnitz.

Saskia (42) aus Leipzig hat mit schulpflichtigen Kindern die Corona-Zeit erlebt: "Die Kinder konnten die schulischen Defizite nie aufarbeiten und die Lehrer sind heillos überfordert".

"Ich musste mich mehr um Schulisches der Kinder kümmern und auch heute noch nicht Gelerntes mit ihnen nacharbeiten", schreibt Marlen (47) aus Mittelsachsen.

Diese Kommentare stehen stellvertretend für zahlreiche andere, in denen insbesondere Frauen über Extra-Belastungen während Corona schreiben.

Im April 2020 wurde die erste Maskenpflicht eingeführt, obwohl zu deren Wirksamkeit damals noch keine belastbaren Daten vorlagen. Inzwischen ist mit Studien belegt, dass Masken individuell schützen und im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen Infektionsketten unterbrechen können. Die Masken wären auch ein effektiver Schutz gegen Erkältungs- oder Grippe-Viren, sagen Mediziner.

In der aktuellen Befragung kann sich eine Mehrheit der Befragten wieder eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht vorstellen, allerdings nur in der Medizin und der Pflege. Für die Verpflichtung zum Maskentragen für diesen Bereich etwa in der Erkältungszeit stimmen sieben von zehn Befragten (68 Prozent). Wenn es um andere Bereiche des Alltags geht, spricht sich jeweils nur eine Minderheit für eine Maskenpflicht aus. Am ehesten können sich die Befragten noch eine temporäre Maskenpflicht für den Nahverkehr vorstellen. Für die stimmen vier von zehn Teilnehmenden (40 Prozent).



Christoph (85) aus Jena schreibt: "Eine Maskenempfehlung für Wartezimmer und auch sonst im Nahverkehr während Grippezeiten fände ich gut. Das ist zum Beispiel in Japan durchaus üblich."

Michael (71) aus Leipzig fände sinnvoll, wenn erkältete Menschen Masken tragen: "Dann aber als Eigeninitiative. Hier braucht es permanent in den Medien, von Ärzten und Arbeitgebern die entsprechende Aufforderung. Ohne Druck, mehr als Erkenntnis. Wenn es normal ist oder wird, dass es kein Affront ist, wenn man einen hustenden und niesenden Menschen zum Tragen einer Maske bittet, dann ist das toll."

Lisa (29) aus Weimar spricht sich gegen zeitliche begrenzte Maskenpflichten aus: "Umsichtige Menschen werden Masken tragen, wenn es notwendig ist. Eine Pflicht hat auch zu Corona-Zeiten nicht dazu geführt, dass jeder eine Maske getragen hat. Wenn die Menschen einfach mal mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, braucht es sowas nicht."