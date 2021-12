Nur noch Geimpfte und Genesene sollen künftig Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen besuchen dürfen. Was in einigen Bundesländern heute schon gilt, wurde am Donnerstag für das ganze Land beschlossen. Die Mehrheit der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, befürworten das (71 %). Auch in Geschäften, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, sollen freiwillig Ungeimpfte künftig vorerst keinen Zutritt erhalten - das findet ebenfalls die Mehrheit richtig (65 %).