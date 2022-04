Beim Blick auf die Bundesländer zeigen sich Unterschiede: So spricht sich in Sachsen fast die Hälfte (49 Prozent) der MDRfragt-Mitglieder gegen die Impfpflicht aus, in Sachsen-Anhalt ist es dagegen nur ein gutes Drittel (38 Prozent). Thüringen liegt mit 42 Prozent in der Mitte.