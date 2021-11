In Anbetracht der derzeitigen Corona-Lage empfinden 53 Prozent einen neuen Lockdown in ihrem Bundesland für notwendig. 45 Prozent dagegen nicht.

Besonders hoch ist der Anteil derjenigen, die einen neuen Lockdown in ihrem Land für notwendig halten, in Sachsen – wo am Freitagabend (nach Beginn der Befragung) weitere Einschränkungen beschlossen wurden. Hier sind 56 Prozent für einen neuen Lockdown, in Thüringen (51 %) und Sachsen-Anhalt (49 %) ist die Meinung der Befragten nahezu gespalten.